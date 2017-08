iPhone 6s Plus ลดกระหน่ำเหลือเพียง 12,000 บาท

สำหรับใครที่รอคอยการลดราคาของ iPhone 6s Plus มานาน ตอนนี้ก็ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่จะได้ซื้อ iPhone 6s Plus ด้วยราคาที่ถูกเกินคาด หลังจากที่ TrueMove H ได้อัปเดทราคา iPhone SE และ iPhone 7 ด้วยราคาที่น่าสนใจไปแล้ว ล่าสุดก็ได้อัปเดทราคาของ iPhone 6S Plus ที่มีความจุ 32GB ลดกระหน่ำจนน่าทึ่ง จากราคาเครื่องเปล่าอยู่ที่ 26,500 บาทแต่เมื่อคุณซื้อจะสามารถซื้อได้ในราคา 13,000 บาท นอกจากนั้นยังไม่พอ คุณยังสามารถลดเพิ่มได้อีกทันที 1,000 บาท เมื่อย้ายค่ายเบอร์เดิม แต่มีข้อแม้ว่าคุณจะต้องเปิด Package 1,099 บาทขึ้นไป พร้อมชำระค่ารายเดือนล่วงหน้า 5,000 บาท ส่วนค่ายอื่นก็ยังไม่มีอัปเดทออกมาก็คงต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะ