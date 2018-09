มาแล้วบัตรเชิญร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าตระกูล Galaxy ของ Samsung ในวันที่ 11 ตุลาคม 2018 นี้ มาพร้อมสโลแกน 4x fun (Samsung’s newest Galaxy device is bringing more ways to express yourself than ever before.) จากข้อความบอกว่าเป็นอุปกรณีที่ช่วยให้เราแสดงความเป็นตัวเองได้มากกว่าที่เคย แถมมีข้อความ Capture the fun ซึ่งหลายๆคนก็เดาว่าน่าจะเกี่ยวกับกล้องอย่างแน่นอน เอาเป็นว่าต้องคอยติดตามกันต่อไปจ้า