หลังจากการแข่งขันโกะนัดสุดท้ายในงาน The Future of Go Summit ผ่านพ้นไปแล้ว DeepMind ผู้พัฒนาก็ได้ออกมาประกาศว่านั่นคือการแข่งครั้งสุดท้ายของ AlphaGo จริงๆ เพราะต่อจากนี้จะเลิกแข่งโกะถาวรแล้ว โดยทีมงานจะหันไปพัฒนา AI ด้านอื่นแทน เช่น ด้านวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม DeepMind จะตีพิมพ์เอกสารวิจัยชิ้นสุดท้ายว่าพัฒนา AlphaGo ถูกพัฒนามาอย่างไรบ้าง รวมถึงจะเผยแพร่วิธีการเล่นของ AlphaGo ที่ผ่านมา และนำอัลกอริทึมมาสร้างเครื่องมือวิเคราะห์หมาก เพื่อสอนวิธีการคิดของ AlphaGo ด้วย