ปัจจุบัน Pokemon Go กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบแบบจำกัดผู้เข้าร่วมทดสอบในหลายประเทศ ล่าสุดในงาน E3 Nintendo เผยจะปล่อยเกม Pokemon Go ให้เล่นในช่วงเดือนหน้านี้แล้ว ทั้งนี้ Nintendo ระบุว่าผู้เล่นที่จับโปเกมอนได้ จะได้ไอเท็ม candy เอาไว้ใช้สำหรับการเปลี่ยนร่างของโปเกมอนด้วย นอกจากนี้ก็กำลังพัฒนาระบบเทรดซึ่งจะเปิดตัวหลังจากที่ปล่อยเกมออกมาแล้ว เพราะต้องการพัฒนาตัวเกมให้ออกมาดีที่สุดก่อน และในส่วนของอุปกรณ์สวมข้อมือ Pokemon Go Plus ราคาขายอยู่ที่ $34.99 เหรียญสหรัฐ